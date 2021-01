Brasile: leader religiosi chiedono impeachment contro Bolsonaro per gestione pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media mobile dei decessi in Brasile negli ultimi sette giorni è stata di 1.055 al giorno. Una variazione superiore del 6 per cento rispetto alla media delle precedenti due settimane, confermando la tendenza al rialzo dei decessi da Covid-19 negli ultimi due mesi, effetto della seconda ondata della pandemia che sta attraversando il paese. Secondo quanto riferisce il consorzio che riunisce le maggiori testate del paese, si tratta anche del dato più alto dal 10 agosto, periodo immediatamente successivo al picco registrato a luglio. Quanto ai nuovi contagi, la media mobile negli ultimi 7 giorni è stata di 51.532 nuove diagnosi al giorno, una variazione del 6 per cento inferiore rispetto ai casi registrati nelle due precedenti settimane. (segue) (Brb)