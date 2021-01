Brasile: leader religiosi chiedono impeachment contro Bolsonaro per gestione pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è particolarmente critica nello stato di Amazzonia, dove il sistema sanitario è letteralmente collassato. La Corte suprema del Brasile (Stf) ha disposto l'apertura di un'indagine per verificare l'eventuale condotta illegale del ministro della Salute, Eduardo Pazuello, durante la gestione della crisi sanitaria nello stato. La richiesta di indagini era stata presentata sabato 23 gennaio dal procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, per verificare se il ministro Pazuello possa essere considerato colpevole del reato di omissione in merito al collasso del sistema sanitario a Manaus, capitale dello stato. Il giudice ha stabilito il termine di 60 giorni per il completamento dell'indagine. (segue) (Brb)