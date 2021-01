Regno Unito: Autorità aviazione civile britannica autorizza utilizzo Boeing 737 MAX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello Boeing 737 MAX ha ricevuto l'ok dell'Autorità per l'aviazione civile (Caa) britannica, e potrà ritornare a volare nello spazio aereo del Regno Unito, due anni dopo lo stop causato da due incidenti mortali, in Indonesia ed Etiopia, legati a problematiche di funzionamento dei velivoli. La decisione dell'autorità britannica segue quella dell'ente omologo europeo, anche se la Caa ha ribadito nel suo responso che il modello sarà soggetto "ad attenta osservazione". L'annuncio arriva nello stesso giorno in cui Boeing ha rivelato una perdita annuale record di circa 12 miliardi di dollari (quasi 10 miliardi di euro). (Rel)