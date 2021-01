© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato oggi il direttore generale della Fao Qu Dongyu "per parlare di sostenibilità ambientale e progetti per Roma in vista del G20". Lo riferisce Raggi con un tweet. "Realizzeremo il G20 Green garden, giardino dove i leader mondiali potranno piantare nuovi alberi per la città. Simbolo di vita e rinascita", aggiunge. (Rer)