Cnel: da assemblea ok a collaborazioni interistituzionali

- Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha attivato una serie di collaborazioni interistituzionali con organismi esterni. Tra queste, si segnalano quelle con Anac sul codice unico dei contratti collettivi e con l’Università Cattolica per il monitoraggio del Pnrr. E’ quanto ha deliberato nella seduta odierna l’Assemblea del Cnel, riunita sotto la presidenza del presidente Tiziano Treu alla presenza del segretario generale Paolo Peluffo. Durante i lavori, inoltre, sono stati approvati il Documento di Osservazioni e Proposte per la prossima audizione sull’indagine conoscitiva avviata dal Parlamento sui temi della riforma dell’Irpef e il bilancio sociale del Cnel. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, sono state presentate le linee generali di indirizzo del presidente ed è stato discusso lo stato di avanzamento dei lavori sugli stress test. Sulla proposta di iniziativa legislativa in materia di accesso programmato alle università, l’Assemblea avviato la discussione e ha dato mandato alle Commissioni di avviare l’istruttoria. Infine, è stata svolta l’informativa all’Assemblea sulle segnalazioni periodiche della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee - Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia Ue - ai sensi degli articoli 6, 24, 26 e 28 della legge n. 234/2012, concernenti atti dell’Unione Europea. (Ren)