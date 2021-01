Abruzzo: Consiglio comunale Fossacesia conferisce cittadinaza onoraria a Liliana Segre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Fossacesia, centro turistico della costa abruzzese in provincia di Chieti, ha conferito oggi nel corso del Consiglio comunale, con voto unanime, la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. La decisione assunta proprio nel Giorno della memoria riveste una grande rilevanza. Per il sindaco Enrico Di Giuseppantonio "annoverare Liliana Segre tra i nostri più illustri cittadini ritengo che sarà un momento valoriale molto alto. Fossacesia, medaglia d'argento al merito civile, conferma d'essere una città aperta proprio in occasione della ricorrenza della giornata internazionale nella quale si commemora le vittime dell'Olocausto, scelta volutamente come occasione per conferire il riconoscimento alla senatrice Segre. Abbiamo voluto anticipare i lavori del Consiglio comunale - ha aggiunto il sindaco - per permettere ai cittadini e soprattutto agli alunni delle scuole di Fossacesia di poter seguire la seduta. La Segre, d'altro canto, donna che è costantemente impegnata nel dare 'Memoria' di un orrore che ha segnato indelebilmente la storia dell'uomo, da sempre si rivolge ai più giovani perché nemmeno uno di quei terribili giorni possa ancora vedere l'alba". (Gru)