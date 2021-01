Portogallo: Covid, sospesi voli con Brasile e Regno Unito da 29 gennaio a 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo sospenderà tutti i voli da e per il Brasile dal 29 gennaio al 14 febbraio. Il governo di Lisbona, secondo quanto spiegato in una nota, ha giustificato questa decisione con "l'evoluzione della situazione epidemiologica mondiale, l'aumento dei casi di infezione in Portogallo e il rilevamento di nuovi ceppi del virus". Fino al 14 febbraio, tutti i voli, commerciali o privati, di tutte le compagnie aeree, saranno sospesi. L'esecutivo portoghese ha chiarito che queste regole si applicano anche ai voli da e per il Regno Unito, dopo che il governo di Londra ha sospeso i viaggi con il Paese lusitano la scorsa settimana. Il governo ha chiarito che "saranno ammessi solo voli di natura umanitaria per il rimpatrio dei connazionali e dei loro familiari, nonché dei titolari di permessi di soggiorno in Portogallo". (Spm)