Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Kosnett, accordo per normalizzazione rapporti economici resta in vigore

- L'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia firmato a Washington nel settembre dello scorso anno, rimane in vigore fino a un eventuale cambiamento in futuro. Lo ha confermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Philip Kosnett, in un'intervista concessa oggi all'emittente "Rtk". “La scorsa settimana, durante una sessione di conferma dell'udienza al Senato degli Stati Uniti, Tony Blinken, segretario di Stato eletto, ha affermato di applaudire il lavoro svolto dall'amministrazione Trump per il Kosovo e la Serbia. Questo nel contesto di una risposta alla domanda di tutti se l'accordo di Washington è ancora in vigore? Se l'amministrazione Biden punta a continuare il lavoro svolto dalla precedente amministrazione? E la risposta a entrambe le domande è sì. Riteniamo che l'accordo di Washington sia in vigore fino a un eventuale cambiamento in futuro e mi aspetto che continueremo il lavoro che è stato fatto in precedenza", ha detto Kosnett. (segue) (Alt)