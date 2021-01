Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Kosnett, accordo per normalizzazione rapporti economici resta in vigore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato allora dall'ambasciatore Grenell, gli Stati Uniti hanno proposto "scherzosamente" di rinominare il lago Ujman/Gazivoda, al confine tra Kosovo e Serbia, come lago Trump. Secondo l'ambasciatore, la proposta di intitolare il lago nei Balcani al presidente statunitense Donald Trump sarebbe stata avanzata "scherzosamente" da lui stesso durante i recenti negoziati tra le delegazioni di Pristina e Belgrado alla Casa Bianca. "Ci sta un lago là, forse non dovrei dire questo dal momento che qualcuno in Kosovo o in Serbia potrebbe arrabbiarsi", ha affermato Grenell introducendo l'argomento. "La maggior parte di questo lago è in Kosovo, mentre una piccola parte è in Serbia", ha proseguito Grenell. Dal momento che gli Usa stanno mediando sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia e i due paesi "si stanno scontrando su come chiamare questo lago", ad un certo punto delle discussioni a Washington "ho detto scherzosamente: se non concordate sul nome allora lo chiameremo lago Trump", ha concluso il diplomatico. (segue) (Alt)