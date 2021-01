Kosovo: ambasciatore Usa, rispetto decisioni tribunali è vitale per futuro democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto delle decisioni dei tribunali è vitale per il futuro democratico del Kosovo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett, tramite una nota stampa. "Uno degli obiettivi verso cui i cittadini del Kosovo devono lavorare è la piena applicazione dello Stato di diritto. Il mio Paese è lontano dall'essere perfetto al riguardo e stiamo ancora lottando per costruire 'l'unione più perfetta' di cui parla la nostra Costituzione, con diritti uguali e una giustizia uguale per tutti", ha affermato l'ambasciatore statunitense riconoscendo che "la democrazia è fragile" come attestato dagli eventi al Campidoglio di Washington lo scorso 6 gennaio. "Sono fiducioso che l'America emergerà più forte che mai da questo periodo critico", ha aggiunto il diplomatico invitando anche il Kosovo a fare progressi nel suo percorso democratico. (segue) (Alt)