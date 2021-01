Speciale infrastrutture: De Micheli, cantieri sono stati sbloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I cantieri sono stati sbloccati e questo è per me il risultato più importante”. Lo ha affermato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite di Studio24 su Rainews24. "43 miliardi e 300 milioni di euro di gare d'appalto in 12 mesi, il record degli ultimi dieci anni. Abbiamo raddoppiato la media del decennio", ha sottolineato De Micheli, aggiungendo che ci sono "oltre 20 miliardi di opere già sbloccate da parte delle grandi stazioni appaltanti nazionali", oltre a "7-8 miliardi sbloccati dagli enti locali ai quali abbiamo inviato 11,5 miliardi in 14 mesi". (Rin)