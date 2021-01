Speciale infrastrutture: Grimaldi (Alis), occorre governo forte che riconosca nostro ruolo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che dalla condivisione delle idee si passi, quanto prima, agli atti pratici. Sono inoltre di grande interesse per Alis gli interventi previsti dal Pnrr in materia di infrastrutture ed intermodalità per una logistica integrata, di digitalizzazione ed innovazione per una maggiore competitività del sistema produttivo, di transizione energetica per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, guardando al prossimo futuro, per la promozione della distribuzione e dell’utilizzo dell’idrogeno verde”. “Proprio nel Pnrr, così come nella Legge di Bilancio - ha aggiunto Guido Grimaldi - abbiamo riscontrato che molte delle proposte presentate da Alis alle Istituzioni per il rilancio del trasporto e della logistica sono state recepite o sono comunque oggetto di necessarie riforme. Pensiamo ad esempio agli incentivi Marebonus e Ferrobonus, per i quali la Legge di Bilancio prevede ulteriori dotazioni finanziarie per il 2021, oltre a quelle già approvate con precedenti provvedimenti, e specifici nuovi stanziamenti fino al 2026: un segnale incoraggiante per chi, come Alis, ha sempre evidenziato la necessità di considerare tali misure strutturali e non solo come singoli bonus, ma allo stesso tempo riteniamo opportuno destinare maggiori risorse per valorizzare concretamente il virtuoso atteggiamento degli operatori intermodali che hanno permesso di raggiungere dati significativi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, decongestionamento della rete stradale e conseguente minore incidentalità”. (Ren)