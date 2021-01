Speciale infrastrutture: Sardegna, Centro studi Cna, sale spesa per appalti pubblici, in calo per Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo evidenzia l'ultima rilevazione del Centro studi della Cna Sardegna, un risultato che consolida il trend espansivo dell'indicatore economico osservato nel corso del primo e terzo trimestre dell'anno (in atto già dal 2019 grazie alle maxi-gare Consip per affidare i servizi di facility management dei grandi immobili in uso alle pubbliche amministrazioni) e attenua il trend recessivo della domanda. "Il 2021 - hanno spiegato Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni - può rappresentare l'anno di svolta e della ripresa per l'intera filiera delle costruzioni se la concentrazione delle risorse attese sul fronte delle infrastrutture strategiche per il tramite dei fondi strutturali europei, del Recovery Plan e dello stimolo al mercato del Superbonus verranno accompagnati da un'opera di revisione e semplificazione della legislazione e da un recupero di efficienza della Pa". (Rsc)