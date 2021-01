Moldova: presidente Sandu designa ex ministro Natalia Gavrilita come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente moldava, Maia Sandu, ha annunciato di volere conferire l'incarico di premier designato per la formazione di un nuovo governo, a Natalia Gavrilita. Sandu ha detto che Gavrilita "è la persona giusta per guidare l'esecutivi", sottolineando come la premier incaricata selezionerà i membri del nuovo Consiglio dei ministri e stilerà un programma di governo. Sandu ha in ogni ribadito che quello delle elezioni anticipate resta lo scenario migliore per il Paese. Gavrilita ha ricoperto la carica di ministro delle Finanze nel governo Sandu, sostenuto allora dal blocco Acum e dal Partito socialista della Moldova (Psrm). Lo scorso 23 dicembre il premier in carica Ion Chicu ha annunciato le sue dimissioni al fine di favorire l'indizione di elezioni parlamentari anticipate. Dichiarazione arrivata dopo l'incontro congiunto con l'ex presidente, Igor Dodon e con il presidente del Parlamento, Zinaida Greceanii. (Rob)