Milleproroghe: FI, subito aiuti fiscali per proprietari immobili danneggiati da proroga sfratti

- "Il governo ha deciso, con il decreto milleproroghe, di posticipare la sospensione degli sfratti per gli affittuari che, a causa della crisi scatenata dal Covid, in questi mesi non hanno onorato i contratti e pagato, dunque, quanto dovuto ai relativi proprietari di immobili. Allo stesso tempo questa complessa situazione sta mettendo in gravissima difficoltà tanti cittadini italiani, piccoli risparmiatori, che molto spesso vivono proprio grazie ad immobili affittati. Per questo motivo Forza Italia ritiene indispensabile dare un aiuto concreto a questi nostri concittadini". Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia della Commissione Finanze di Montecitorio, Antonio Martino (capogruppo), Sestino Giacomoni, Raffaele Baratto, Alessandro Cattaneo, Carlo Giacometto e Claudia Porchietto. (segue) (Com)