Milleproroghe: FI, subito aiuti fiscali per proprietari immobili danneggiati da proroga sfratti (2)

- "Noi - spiegano - abbiamo chiesto, anche oggi in Commissione, lo stop al pagamento dell'Imu per l'anno 2021. Proposta che riporteremo all'attenzione del Parlamento con un nostro emendamento. La maggioranza, al momento, non ha accolto questa proposta, ma ha deciso di fare un passo nella direzione che noi auspichiamo, dando parere favorevole - con la Commissione Finanze di Montecitorio che ha votato positivamente - ad una nostra osservazione affinché vengano rafforzate le agevolazioni tributarie a vantaggio dei proprietari degli immobili. Queste iniziative sono indispensabili per ristorare in qualche modo i locatori dei mancati introiti, e per evitare che chi ha maturato morosità pregresse alla pandemia possa avere vantaggio sfruttando indebitamente questa complicata situazione sanitaria", concludono i deputati di FI. (Com)