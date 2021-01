Covid: Netanyahu su vaccini, Israele laboratorio mondiale per l'immunità di gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è un "laboratorio mondiale per l'immunità di gregge" e ha compiuto una campagna di acquisti delle dosi di vaccino anti-Covid molto rapida "senza discutere sul prezzo" con Pfizer. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo oggi al Forum economico mondiale. "Non abbiamo discusso del prezzo", ha dichiarato Netanyahu durante le trattative con la casa farmaceutica Pfizer. “Io personalmente sono stato coinvolto e ho detto fondamentalmente ai burocrati di tagliare la parola C”, ha dichiarato Netanyahu facendo riferimento alla voce “costo” per le dosi di vaccino. “Domani tutti pagheranno dieci volte tanto”, ha osservato Netanyahu. (segue) (Res)