Covid: Netanyahu su vaccini, Israele laboratorio mondiale per l'immunità di gregge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Netanyahu ha osservato che in futuro, a causa delle mutazioni compiute dal coronavirus, sarà necessario vaccinarsi una volta all’anno. "Mi aspetto che sia assolutamente come l'influenza, probabilmente di più", ha detto Netanyahu. “Questa sarà la nostra vita per i prossimi anni. Non credo che potremo evitarlo ma possiamo affrontarlo”, ha sottolineato il premier israeliano. Il premier ha inoltre rivelato la volontà di firmare contratti futuri per l'acquisto di vaccini adatti a contrastare le mutazioni per essere inoculati ad adolescenti e bambini. Pur sottolineando di non essere un esperto di vaccini, Netanyahu ha aggiunto: "È solo una questione di tempo prima che si verifichi un ceppo per il quale non sono efficaci gli attuali vaccini". (segue) (Res)