Covid: Netanyahu su vaccini, Israele laboratorio mondiale per l'immunità di gregge (4)

- Il premier ha osservato che è per questa ragione che il principale aeroporto di Israele è stato chiuso. “Ci sono più mutazioni, ci saranno più mutazioni in futuro. Significa che dobbiamo correre il più velocemente possibile per vaccinare prima i gruppi a rischio nella popolazione e poi tutti gli altri per dare l'immunità”, ha dichiarato Netanyahu. All'inizio di questo mese Israele ha stretto un accordo con Pfizer per la futura fornitura del suo vaccino in cambio di dati resi anonimi sulla salute della popolazione israeliana. Israele è stato il leader mondiale nelle vaccinazioni con quasi la metà della sua popolazione già vaccinata. Netanyahu ha riferito che l'82 per cento degli ultrasessantenni del Paese ha ricevuto almeno una dose. (Res)