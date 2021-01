Roma: voragine in via Casilina in zona Torpignattara, carreggiata chiusa al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una voragine ampia circa tre metri per due si è aperta oggi pomeriggio in via Casilina a Roma, in prossimità dell’incrocio con via Vibio Sequestre, in direzione centro. Sul posto i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che stanno cercando di stabilire la profondità e l’ampiezza del vuoto che si è creato sotto l’asfalto. Al momento il traffico è stato interrotto solamente in un senso di marcia.(Rer)