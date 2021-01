Kazakhstan: il presidente Tokayev, priorità numero uno è sostenere le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’economia nazionale soffre non solo per la forte presenza dello Stato, ma anche per le azioni anti-competitive dei monopolisti privati, inclusi quelli creati dallo Stato”, ha aggiunto il presidente kazakho sottolineando il ruolo cruciale della nuova Agenzia per la protezione e lo sviluppo della competitività. Il capo dello Stato ha anche auspicato una semplificazione dell’amministrazione fiscale. “Dobbiamo considerare la possibilità di detassare gli imprenditori che usano solo registratori di cassa online e Pos”, ha detto Tokayev. In Kazakhstan è previsto anche il varo di una nuova Agenzia per la lotta ai crimini economici, dopo che lo scorso anno sono state istituite l’Agenzia sulle riforme e la pianificazione strategica e l’Agenzia per la protezione e lo sviluppo della competitività. Tali strutture hanno il compito di sostenere le riforme economiche promosse dal governo. (Res)