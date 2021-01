Colombia: tre giorni di lutto nazionale per morte ministro Difesa Holmes Trujillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte del ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo, deceduto il 26 gennaio a causa del Covid-19. Il capo dello stato, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, ha dichiarato che il lutto è anche in onore delle vittime del Covid e sarà un momento di riflessione per tutti i colombiani. Holmes Trujillo, 70 anni, è morto il 26 gennaio a causa del coronaviurs. Il ministro era ricoverato in una unità di terapia intensiva dell’ospedale militare di Bogotà. Lo scorso 12 gennaio il ministero della Difesa aveva reso pubblica la positività di Trujillo al nuovo coronavirus.(Mec)