Portogallo: Covid, con 293 morti in 24 ore nuovo record vittime in un giorno

- Il Portogallo ha registrato nelle ultime 24 ore 293 decessi a causa per Covid-19, il numero più alto di vittime giornaliere dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riferito dalla Direzione generale della salute (Dgs) il numero di morti complessivo è salito a 11.305 con un totale di 668.951 casi confermati. Attualmente ci sono 6.603 ricoverati, di cui 783 in unità di terapia intensiva. La fascia d'età con il maggior numero di casi è quella tra i 40 e i 49 anni, mentre il maggior numero di decessi è stato riscontrato tra gli over 80, 3.464 uomini e 4.136 donne, per un totale di 7.600 morti. (Spm)