Energia: Solar Ventures completa finanziamento di 2 impianti fotovoltaici in Sardegna

- Solar Ventures, società focalizzata sullo sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici ‘utility scale’ su scala globale, fondata e guidata da Michele Appendino, ha completato il finanziamento di 2 impianti fotovoltaici per un totale di 6 MWp in Sardegna con il sostegno fornito da Ubi Banca del valore di euro 5,5 milioni. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui gli impianti, di cui si avvierà la costruzione a breve, sono localizzati nelle aree industriali di Lula, in provincia di Nuoro, e di Cargeghe, in provincia di Sassari, e sono stati ammessi entrambi alle aste e registri del Decreto Fer I. BayWare sarà l’appaltatore che costruirà l’impianto con contratto Epc e ne effettuerà poi la manutenzione. La connessione alla rete è prevista per settembre 2021. Questi due impianti sono i primi a essere costruiti e fanno parte di una pipeline di circa 200 MWp in aree industriali che potranno quindi beneficiare del Decreto Fer I. “Siamo molto contenti di aver chiuso il finanziamento e avviato la costruzione - afferma Michele Appendino, fondatore e Amministratore Delegato di Solar Ventures -. Anche se questi impianti sono relativamente piccoli, saranno i primi di una lunga serie. Le Rinnovabili, dopo molti anni da cenerentole dell’energia, stanno vivendo un momento davvero magico e noi siamo ottimamente posizionati per cavalcarlo”. Nell’operazione, Solar Ventures è stata affiancata da 4 Legal in qualità di advisor legale, Legance ha agito in qualità di advisor legale di Ubi Banca, Moroni & Partners ha ricoperto il ruolo di advisor tecnico, mentre Wide Group ha fornito assistenza come advisor assicurativo. Solar Ventures, che in Italia e Spagna è presente con una pipeline di progetti di 1,5 GWp, di cui oltre 300 MWp già autorizzati e che verranno costruiti in ottica merchant/PPA, vuole essere fautore di questo sviluppo attraverso investimenti sul territorio italiano ed europeo, andando a colmare i gap esistenti nella produzione e fornendo al mercato le competenze finanziarie, manageriali e tecnologiche che il business solare richiede.(Com)