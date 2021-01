Roma: Politi-Bordoni (Lega), serve consiglio straordinario su situazione cimiteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è al limite, a nulla sono valsi gli appelli lanciati. La disorganizzazione del Campidoglio ha portato la situazione in pieno stato emergenziale". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula. "C'è bisogno di assumere immediatamente delle decisioni - aggiungono - che consentano nel breve-medio periodo di normalizzare la gestione cimiteriale. Domani depositeremo una richiesta di Consiglio straordinario sul tema. Invece di dilettarsi con i cambi di assessore, la Raggi si occupi delle criticità che sta affrontando Roma".(Com)