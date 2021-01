Covid: Kyriakides, non esiste clausola priorità in accordo con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel contratto tra l'Unione europea e AstraZeneca non esiste una clausola di priorità. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Siamo in una pandemia. Perdiamo vite ogni giorno. Questi non sono numeri. Non sono statistiche. Queste sono persone, con le famiglie, con gli amici e i colleghi che sono tutti colpiti", ha detto. "Le aziende farmaceutiche, sviluppatori di vaccini, hanno responsabilità morali, sociali e contrattuali, che devono sostenere", ha proseguito. "L'opinione che la società non è obbligata alle forniture perché abbiamo firmato un accordo 'best effort' non è né corretta né accettabile", ha continuato. "Abbiamo sottoscritto un contratto di acquisto anticipato per un prodotto che all'epoca non esisteva e che ancora oggi non è ancora autorizzato. E l'abbiamo firmato proprio per garantire che l'azienda costruisse la capacità produttiva per produrre il vaccino in anticipo. Non essere in grado di garantire la capacità di produzione è contro la lettera e lo spirito del nostro accordo", ha spiegato.