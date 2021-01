Covid: Kyriakides, non esiste clausola priorità in accordo con AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kyriakides ha specificato che l'Ue rifiuta "la logica del primo arrivato, primo servito" perché "potrebbe funzionare presso i macellai del quartiere, ma non nei contratti. E non nei nostri contratti di acquisto anticipato". Inoltre, "non esiste una clausola di priorità nel contratto di acquisto anticipato". Né "una gerarchia dei quattro stabilimenti di produzione indicati nell'Accordo di acquisto anticipato. Due si trovano nell'Ue e due nel Regno Unito. Intendiamo difendere l'integrità dei nostri investimenti e il denaro dei contribuenti che è stato investito", ha aggiunto. La commissaria ha ricordato di aver dato comunicazione alla stampa "l'ultima volta lunedì per esprimere le nostre serie preoccupazioni riguardo all'intenzione di AstraZeneca di fornire nelle prossime settimane dosi notevolmente inferiori a quelle concordate e annunciate. Da allora, abbiamo compiuto tutti gli sforzi per risolvere la situazione". Lunedì sera è stata convocata una riunione del comitato direttivo, che si è nuovamente conclusa "con insufficienti spiegazioni da parte dell'azienda e profonda insoddisfazione tra gli Stati membri". Stasera alle 18.30 una nuova riunione. (Beb)