Shoah: M5s Roma, abominio da ricordare, sia monito per l'umanità

- "Non dimentichiamo. Settantasei anni fa con la liberazione di Auschwitz vennero svelati gli orrori che avvenivano nei campi di concentramento. Un abominio che tutti dobbiamo ricordare. Un monito per l’intera umanità". È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del M5s di Roma. "La Memoria genera futuro, ed è proprio questo il nome del programma di appuntamenti online in occasione del Giorno della Memoria promossi da Roma Capitale. Tutti devono ricordare, tutti devono sapere. È importante - conclude il post - che soprattutto le nuove generazioni conoscano che è esistita un’umanità senza umanità, un esempio da non imitare, da condannare e da cui prendere le distanze". (Rer)