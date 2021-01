Fisco: Bordoni (Lega), stop cartelle esattoriali, dare respiro a cittadini e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega al fianco di Matteo Salvini è tornata a chiedere lo stop delle cartelle esattoriali inviate a imprese e cittadini martoriati da questo governo dimissionario che non ha saputo gestire la situazione". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni a margine della visita all'Agenzia delle entrate di Roma: "In questo senso si inserisce la nostra proposta di legge sul blocco delle cartelle esattoriali. Un esecutivo realmente attento alle esigenze delle aziende, quello che il centrodestra proporrà al Capo dello Stato - aggiunge - deve agire nella consapevolezza che per le aziende è fondamentale un minimo di programmazione per riprendere a regime le attività. Le imprese della ristorazione e dell'ospitalità sono allo stremo, da un lato la morsa delle tasse con la partenza delle cartelle esattoriali, dall'altro il crollo del fatturato, per effetto delle restrizioni e mi auguro che il nuovo governo sia adeguato a queste necessità". (Com)