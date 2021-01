Shoah: Guadagno (M5s), Roma rastrellata e ferita, iniziative nei municipi per la memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giornata della Memoria ci ricorda le drammatiche conseguenze dell’odio e dell’antisemitismo. Ci ricorda quali orrori ci siano stati qui a Roma, colpita dalle atrocità, rastrellata, ferita". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Cultura di Roma, Eleonora Guadagno. "E allora parliamo di cosa fu la Shoah, parliamo di quei crimini che rappresentano uno dei momenti più bassi della nostra storia. Man mano che i testimoni diretti, i sopravvissuti, inevitabilmente diminuiscono, facciamo conoscere la tragedia della persecuzione, delle morti, della violenza soprattutto ai più giovani, per evitare che sotto ogni forma o grado di intensità si ripetano. Le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione di tutti iniziative di approfondimento e conoscenza online sia sul sito culture.roma.it sia sui canali social". Tra le molte iniziative sulla memoria che si tengono nella Capitale Guadagno ricorda la mostra in “Gli italiani ad Auschwitz” alla Casina dei Vallati; e che al Municipio V domani si terrà l’incontro "Inciampi nella memoria"; al Municipio VII si terranno assemblee pubbliche con le scuole e alcuni testimoni della Shoah, in collaborazione con il Museo Storico della Liberazione di Roma di via Tasso; nel Municipio XII invece ci sarà la commemorazione per Pietro Terracina, superstite dei campi di sterminio, deceduto l'anno scorso, a piazza Rosolino Pilo dove visse. (Rer)