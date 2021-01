© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 145 voti favorevoli, 112 contrari e nessuna astensione, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto Natale, che contiene tutte le misure adottate per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. L’assemblea di palazzo Madama tonerà a riunirsi il 2 febbraio, alle 16, per la comunicazione della presentazione di disegni di legge.(Rin)