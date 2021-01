Energia: ambasciatore Ue, Algeria garantisce la sicurezza energetica dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è un partner importante per garantire la sicurezza energetica dei paesi dell'Unione europea. Lo ha detto il capo della delegazione dell'Ue ad Algeri, l'ambasciatore John O'Rourke, al termine del suo incontro con il ministro dell'Energia algerino, Abdelmadjid Attar. Le due parti hanno evidenziato "la forza delle relazioni e la necessità di rafforzarle a tutti i livelli", e che "i Paesi dell'Unione Europea sono tra i maggiori clienti e partner del settore energetico dell'Algeria". Attar ha indicato che è necessario che questa cooperazione continui e venga rafforzata attraverso progetti e partenariati più ampi, secondo i principi “win-win” vantaggiosi per tutti. D'altro canto, il ministro ha sottolineato l'importanza della nuova legge sugli idrocarburi perché costituisce un quadro giuridico vitale e un catalizzatore per gli investimenti. Da parte sua, l'ambasciatore ha evidenziato “l'importanza del partner algerino nella sicurezza energetica dei Paesi dell'Unione europea”. Il diplomatico ha inoltre espresso l'interesse delle aziende europee per gli investimenti nel campo dell'energia in Algeria e ha esaminato le opportunità di cooperazione e partnership, in particolare in termini di formazione, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica che l'Unione Europea potrebbe fornire all'Algeria in questo campo. (Ala)