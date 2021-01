Ue: Astrazeneca conferma propria presenza a incontro con funzionari Ue, dopo iniziali smentite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica Astrazeneca, al centro delle polemiche per i ritardi annunciati nella consegna del proprio vaccino anti Covid in Europa, ha reso noto che sarà presente all'incontro con funzionari dell'Unione europea programmato per la serata di oggi, dopo che questa mattina avevano invece smentito la propria presenza. La conferma è arrivata immediatamente dopo che la portavoce della Commissione europea Dana Spinant aveva confermato alla stampa che Astrazeneca aveva deciso di cancellare l'incontro, il quale invece si terrà e tratterà appunto dei ritardi annunciati e delle loro motivazioni. (Rel)