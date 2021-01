Milano: Comune, circa 32mila voucher utilizzati per i "buoni taxi" in meno di 6 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i buoni taxi l'amministrazione aveva stanziato 700mila euro e sono ancora disponibili circa 314 mila euro. "Il bonus taxi ha una funzione importante, per questo lo stiamo riorganizzando secondo nuovi criteri definiti dal decreto nazionale - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli -. In settimana è già previsto un confronto con le categorie taxi cui seguirà una delibera di Giunta per la definizione del sistema. Prevediamo anche una semplificazione nelle modalità di erogazione alla luce dell'esperienza maturata in questi mesi. I numeri ci dicono che vi è stato un incremento progressivo significativo e soprattutto a partire da novembre e dicembre, con decine di migliaia di buoni erogati, è evidente e che il bonus taxi ricopre una funzione importante, è importante continuare nei mesi tra febbraio a giugno, quando sono spendibili le risorse nazionali".Il decreto modifica leggermente i criteri evidenziati per individuare i destinatari del bonus taxi: prevede che i buoni siano destinati a persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, o persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, o persone in stato di bisogno, tutte esclusivamente residenti nel Comune di Milano. Il nuovo bonus consentirà di erogare un contributo pari alla metà del costo della corsa. (Com)