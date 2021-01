Shoah: Berlusconi, non si può onorare memoria Olocausto senza difendere Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Berlusconi, "non si può onorare la memoria dell’Olocausto, senza difendere Israele e riconoscere il diritto dello Stato ebraico a tutelare la propria esistenza e la sicurezza dei suoi cittadini dalle minacce ricorrenti. Per questo Forza Italia fa ufficialmente propria la definizione di antisemitismo dell’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (IHRA) e ne auspica l’adozione in forma integrale da parte dello Stato italiano". (Com)