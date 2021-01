Imprese: Enel confermata per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo Enel è stata inserita nel Bloomberg Gender-Equality Index (Gei), in un gruppo di 380 società leader provenienti da 44 paesi, selezionate tra le quasi 11.700 società quotate in borsa valutate sulla base dell’ampiezza dell’informativa e dei risultati raggiunti dalle loro iniziative di inclusione di genere. Anche Endesa, società spagnola controllata di Enel, è stata confermata nell'indice. “La conferma di Enel nel Gender-Equality Index di Bloomberg per il secondo anno consecutivo dimostra che il principio della diversità di genere, integrato nella nostra operatività quotidiana a livello globale, contribuisce a creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder ed è quindi un driver fondamentale per il nostro modello di business sostenibile,” dichiara Guido Stratta, direttore People and Organization di Enel. “Promuovendo la diversità e l’inclusione, le imprese hanno l’opportunità di innovare, migliorare il coinvolgimento delle persone e far fiorire la creatività e la passione, coerentemente con i valori aziendali". Comunicando le metriche relative alla parità di genere secondo il quadro di informativa Gei, le imprese inserite nell’edizione 2021 si sono impegnate a presentare in modo completo i propri investimenti in parità di genere nell’ambiente di lavoro e nelle comunità in cui operano, alzando il livello delle aspettative nei confronti delle altre imprese attive nello stesso campo rispetto ai cinque pilastri valutati: leadership femminile e talent pipeline; parità salariale e gender pay parity; cultura inclusiva; politiche sulle molestie sessuali; branding a favore delle donne. (segue) (Com)