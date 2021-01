Imprese: Enel confermata per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel è stata confermata nell’indice grazie a un punteggio superiore alla soglia globale stabilita da Bloomberg, che testimonia un elevato livello di trasparenza e di risultati complessivi realizzati sui cinque pilastri del framework. In particolare, la presenza di Enel nel Gei di Bloomberg è stata confermata grazie alle sue pratiche di promozione della presenza delle donne nel consiglio di amministrazione, nelle posizioni manageriali e nelle nuove assunzioni, al contributo dato alla parità di retribuzione, e alla definizione di benefici sociali e di soluzioni di equilibrio tra vita privata e vita professionale per tutti i suoi dipendenti. Quest’anno è stato specificamente riconosciuto anche l’impegno di Enel nella prevenzione delle molestie sessuali sul lavoro. Le best practice innovative realizzate sulla diversità di genere hanno consentito a Enel di raggiungere un livello di performance complessivo del 17 per cento superiore al punteggio medio delle altre imprese incluse nell’indice. (segue) (Com)