Imprese: Enel confermata per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (3)

- La leadership di Enel in tema di sostenibilità è riconosciuta a livello mondiale anche dalla presenza del gruppo in diversi altri rinomati ranking e indici di sostenibilità, come ad esempio il Dow Jones Sustainability Index World and Europe, gli Msci Esg Leaders Indices, la serie Ftse4Good Index, il Cdp Climate “A” List, gli indici Euronext Vigeo Eiris 120, l’indice Stoxx Global Esg Leaders, il rating Iss “Prime”, il Refinitiv Top 100 Diversity and Inclusion Index, l’Equileap Gender Equality in Europe Ranking, gli indici Ecpi e i Thomson Reuters/S-Network Esg Best Practices Indices. Il gruppo sta attirando sempre maggiore attenzione da parte degli investitori socialmente responsabili (Sri), la cui quota nella società è in costante crescita, e rappresenta oggi circa il 13,4 per cento del capitale di Enel, un valore più che raddoppiato rispetto al 2014. Questo incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine, testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità. (Com)