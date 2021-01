Covid: 53 pazienti in terapia intensiva tra Policlinico e ospedale Fiera Milano, erano 89 a inizio dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 53 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 tra il reparto dell'ospedale Policlinico di Milano (dove sono 11) e i sei moduli al momento aperti al padiglione del Policlinico alla Fiera di Milano. Un numero - apprende agenzia Nova dall'ospedale - in lenta, ma costante diminuzione da quasi due mesi: tra il 25 novembre e il 4 dicembre, infatti, i pazienti in terapia intensiva tra Policlinico e Fiera oscillavano tra 87 e 89. Si è raggiunto allora il picco della seconda ondata. Poi il numero è andato progressivamente calando, raggiungendo il giorno di Natale quota 61. (Rem)