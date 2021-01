Vaccino: Bernini (FI), si accumulano ritardi e spese inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi sul piano vaccinale sono ormai conclamati, e non sarà l’ingresso dello Stato nell’azienda che produce il vaccino Reithera a risolvere i problemi, visto che è ancora lontano da autorizzazione e commercializzazione. La decisione poi, anche in questo caso, arriva con un ritardo di ben nove mesi. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Non solo: è stata rinviata al 3 febbraio la data per partecipare al bando delle scenografiche Primule, e questo è un bene, visto che 1200 padiglioni a 400 mila euro l'uno significano una spesa complessiva di 480 milioni. In proporzione dunque verrebbero a costare più i tendoni dei vaccini. Un’assurdità come quella dei banchi a rotelle. L’immunità di gregge, intanto, di mese in mese si allontana", aggiunge.(Rin)