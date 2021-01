Shoah: presidente turco Erdogan, tragedie come l’Olocausto non si ripetano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha fatto appello alla comunità internazionale affinché “agisca” per impedire il ripetersi di “tragedie come l’Olocausto, la Bosnia, il Ruanda e la Cambogia”. Il capo dello Stato turco lo ha detto in un videomessaggio diffuso in occasione del Giorno della Memoria. Il mondo deve “fermare” la xenofobia e l’islamofobia, che negli ultimi anni si sono moltiplicate grazie all’uso delle piattaforme digitali, ha aggiunto Erdogan. L’umanità sta attraversando un periodo difficile, ha detto, perché “il virus del razzismo” è diventato sempre più diffuso insieme alla pandemia. C’è un “grave aumento” degli atti di violenza contro luoghi sacri come moschee, sinagoghe e chiese, ha aggiunto Erdogan, sottolineando che “i crimini d’odio contro alcuni segmenti della società con diverse identità etniche, religiose, linguistiche aumentano quotidianamente”. “I segni dell’Olocausto e dei genocidi in Bosnia, Ruanda e Cambogia, in cui milioni di persone hanno perso la vita, erano evidenti grazie all’emersione di discriminazione sistematica, emarginazione e discorsi di odio ben prima di quei massacri”, ha detto. (segue) (Tua)