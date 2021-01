Russia: perquisizioni in corso nell'appartamento di Navalnyj a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nell'appartamento di Aleksej Navalnyj, nel quartiere moscovita di Maryno, sono in corso con perquisizioni della polizia. Lo ha annunciato su Twitter il direttore della Fondazione per la lotta alla corruzione, Ivan Zhdanov. Attualmente è nell'appartamento il fratello dell'oppositore, Oleg Navalnyj. Analoghe indagini sarebbero in corso anche presso il domicilio dell'avvocato di Ljubov Sobol. Gli autori del canale Baza di Telegram suggeriscono che gli investigatori della Direzione principale del ministero dell'Interno di Mosca intendono condurre perquisizioni dei rappresentanti collaboratori Fondazione, accusati di violazione delle norme sanitarie ed epidemiologiche. Il ministero dell'Interno in precedenza ha infatti annunciato di aver aperto un procedimento penale a causa del fatto che alle proteste del 23 gennaio hanno preso parte persone con test Covid positivo, violando il regime di autoisolamento e mettendo a rischio la salute pubblica. Il ministero non ha specificato chi fosse coinvolto nel procedimento penale. (Rum)