Vaccini: tasso di adesione a oltre 90 per cento al Policlinico di Milano, alcuni reparti già del tutto immunizzati

- Prosegue con 270/300 somministrazioni al giorno la campagna vaccinale all'ospedale Policlinico di Milano, dove - tra dipendenti e personale che lavora nella struttura - sono 9.500 le persone che hanno ricevuto o prenotato la vaccinazione, con un tasso di adesione superiore al 90 per cento. Delle 9.500, sono solo 400 quelle che devono ancora ricevere la prima dose, dal momento che - a causa dei ritardi nelle consegne - dalla settimana scorsa la campagna procede con i soli richiami. È già stata vaccinata con doppia dose quasi un terzo della popolazione dell'ospedale, con alcuni reparti -apprende Agenzia Nova dal Policlinico di Milano - in cui già il cento per cento del personale ha ricevuto anche il richiamo. (Rem)