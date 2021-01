Shoah: Bellanova (Iv), oggi è giorno esercizio vigilanza e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, ricorda che "oggi è il Giorno della Memoria e dell’esercizio della vigilanza, della responsabilità. Senza se e senza ma. Saremo sempre - continua l'ex ministro su Facebook - contro chi nega o minimizza l’orrore nazi-fascista come contro chi chiude gli occhi davanti al dramma dei migranti. Oggi in Bosnia si sta consumando una tragedia, oggi le istituzioni italiane e quelle europee sono chiamate a decidere da che parte stare". L'esponente di Iv, poi, prosegue: "Noi non abbiamo dubbi: l’intervento umanitario europeo deve essere attivato immediatamente e l’Italia deve fare la sua parte fino in fondo. Riparo dal freddo e cibo. Zero chiacchiere, zero tentennamenti. Il sale della terra oggi è questo". (Rin)