Repubblica Ceca: Commissione Ue, sì ad aiuti da 230 milioni di euro per aziende

- La Commissione europea ha approvato uno schema ceco da circa 230 milioni di euro a sostegno delle aziende colpite dalle misure restrittive imposte dal governo ceco per limitare la diffusione del coronavirus, in particolare l'obbligo di mantenere chiusi i locali. La Commissione ha spiegato che il regime è stato approvato nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato e che assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il regime sarà aperto alle società attive in tutti i settori, ad eccezione di quelle attive nel settore finanziario. L'importo dell'aiuto per azienda dipenderà dal numero di dipendenti e dal numero di giorni durante i quali l'azienda è stata interessata dalle misure restrittive nel periodo dal 9 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021. L'obiettivo del sistema è soddisfare le esigenze di liquidità dei beneficiari e aiutarli a continuare la loro attività durante e dopo lo scoppio. La Commissione ha riscontrato che il regime ceco è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha pertanto concluso che la misura è necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)