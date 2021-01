Commercio: assessore Roma, ascoltare categorie produttive per rilancio economia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha più che mai bisogno a stare vicino alle attività ricettive e produttive, per sopperire alle perdite di fatturato. Dobbiamo con un attento ascolto programmare un rilancio del settore e della città. C'è anche un rischio di infiltrazioni malavitose e non lo permetteremo". Lo ha detto intervenendo in Assemblea capitolina Andrea Coia, in occasione della sua presentazione all'Aula come assessore allo Sviluppo economico, commercio e turismo. "Ho subito attacchi e aggressioni anche fisiche - ha aggiunto - e spesso anche insospettabili cercano di collegare la mia figura limpida ai loro malaffari. Le mie risposte sono due: la querela e l'andare avanti". (Rer)