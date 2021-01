Romania: premier Citu conferma, deficit resta di bilancio resta al 7 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex premier, "la costruzione del bilancio è influenzata da obiettivi, target legati al deficit di bilancio, dalla necessità di fornire risorse per il cofinanziamento di progetti che provengono da fondi europei, dalla fornitura di risorse finanziarie per tutti gli altri tipi di programmi, compresi i programmi di sostegno alle imprese". "Il bilancio sarà basato sulla previsione effettuata dalla Commissione di previsione con una crescita economica stimata di circa il 4,3 per cento. Secondo me è una stima vicina alla realtà, basata su stime della Commissione europea e stime delle istituzioni finanziarie internazionali", ha aggiunto Orban. (segue) (Rob)