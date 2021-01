Romania: premier Citu conferma, deficit resta di bilancio resta al 7 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto in precedenza sulla questione, il vice primo ministro Dan Barna, ha chiarito che il bilancio della Romania è sotto forte pressione in questo momento, a causa della necessità di rientrare nel deficit del 7 per cento concordato con la Commissione europea. "La crisi pandemica ha esercitato molta pressione su molte aree dell'economia, e il bilancio della Romania è attualmente molto sotto pressione a causa della necessità di rientrare nel deficit del 7 per cento concordato con la Commissione europea. E da questa prospettiva, il mercato dei capitali può essere uno strumento e un partner di cui c'e' tanto bisogno. Sto lavorando in questi giorni, insieme al mio team e ai colleghi del governo, al piano di ricostruzione e resilienza che la Romania proporrà alla Commissione europea. Stiamo parlando di 30 miliardi di euro che arriveranno sul mercato romeno", ha detto Barna in una conferenza dedicata al 10mo anniversario della quotazione di Fondul Proprietatea (Fp) sul mercato locale dei capitali. "Da questo punto di vista, per uscire dalla crisi quando la campagna di vaccinazione avrà il successo atteso ed entreremo in una logica di ricostruzione economica, il ruolo della Borsa di Bucarest e del mercato dei capitali in senso più ampio è uno che vedo fondamentale", ha aggiunto. (Rob)