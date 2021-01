Roma: vicesindaco, avanti con determinazione e spirito di confronto su progetti per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono grato alla sindaca per la sua fiducia e per avermi conferito questo importante incarico. Accolgo con estremo piacere l'ingresso in giunta di Coia e Fruci, saluto gli assessori che ci hanno lasciato. Lo spirito con cui abbiamo sempre lavorato, che è di confronto per ottimizzare la realizzazione dei nostri obiettivi, proseguirà così come avvenuto finora grazie al carattere della sindaca che porta avanti con determinazione i progetti per la città". Lo ha detto Pietro Calabrese, assessore ai trasporti di Roma in occasione della sua presentazione all'Aula come nuovo vicesindaco della Capitale. (Rer)