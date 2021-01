© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, ha incontrato quest’oggi ad Algeri una delegazione libica guidata dal presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri. Al centro dei colloqui la situazione in Libia, in vista degli ultimi sviluppi, e gli sforzi delle Nazioni Unite per insediare una nuova autorità esecutiva.(Ala)